Ringo Starr cancela shows após piora em quadro de saúde

Ringo Starr, 84, baterista dos Beatles, precisou cancelar os dois últimos shows de sua atual turnê com a All Starr Band por questões de saúde.

O que aconteceu

Após contrair uma gripe, o músico foi aconselhado pelos médicos a descansar. Ringo tinha duas apresentações programadas para esta semana, uma na Filadélfia e em Nova York.

A banda emitiu um comunicado e lamentou o ocorrido. "Hoje Ringo Starr e a sua All Starr Band anunciaram que infelizmente terão de cancelar os seus dois últimos shows, incluindo a apresentação desta noite no TD Pavilion, no The Mann, na Filadélfia, e, amanhã, no Radio City Music Hall, em Nova York, devido à doença. Ringo ficou constipado e, depois de consultar um médico, foi aconselhado a cancelar esses dois shows restantes e descansar."