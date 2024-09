Carol Castro faz testes por papéis mesmo após fama: 'Já saí sofrendo'

Escalada para a próxima novela das 18h da Globo, Carol Castro, 40, afirma que fazer testes é algo comum na carreira, mesmo com anos de estrada e sucesso consolidado.

O que aconteceu

Com mais de 20 anos de carreira, artista ainda faz testes para conseguir alguns papéis. "É comum [fazer testes], e eu não tenho problema com isso. Já aconteceu de eu sair de testes com o sentimento de 'nossa, fiz muito mal'. Sofrendo! E o contrário também, sair pensando que dei tudo de mim."

Atualmente, Carol Castro está em cartaz com o filme "Passagrana", onde sua personagem faz um teste como atriz não-remunerado. "Fiquei nervosinha naquela cena. Eu falei: 'Será que vou conseguir me emocionar?", afirmou em papo exclusivo com Splash na pré-estreia do filme.