Angélica celebra aniversário de 12 anos de Eva: 'Te amamos muito'

Nesta quarta-feira (25), é aniversário de 12 de Eva, filha de Angélica e Luciano Huck, e a apresentadora fez uma homenagem para a pequena nas redes sociais.

O que aconteceu

Angélica separou uma série de fotos do aniversário da filha, com a temática de Mamma Mia, e declarou todo seu amor por ela. "12 anos da nossa doce Eva! Que orgulho ver você crescendo e enchendo nossas vidas de alegria com sua alma tão pura, livre e bondosa", escreveu.

"Cada dia ao seu lado é uma nova surpresa, e nos sentimos abençoados por te ver se tornando essa pessoa tão especial. Te amamos muito e estaremos sempre aqui, te aplaudindo e torcendo por todos os seus sonhos", finalizou.