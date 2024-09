Chris Martin, vocalista do Coldplay, canta disfarçado em bar; assista

Chris Martin, vocalista do Coldplay, se apresentou disfarçado em um bar de Las Vegas, nos Estados Unidos, no último domingo (22), segundo informações da revista americana Rolling Stone.

O que aconteceu

Conforme a revista, o cantor estava na cidade como uma das atrações do iHeartRadio Music Festival. O show do Coldplay aconteceu no sábado (21) e a apresentação no bar, no domingo (22).

Usando uma peruca, terno, óculos de grau e segurando um balão, Chris Martin cantou a música "All My Love". O momento foi registrado por uma fã que estava no local e reconheceu o cantor.