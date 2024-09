Rodrigo Penna se envolve em briga com Claudio Castro durante Rock in Rio

O ator Rodrigo Penna, 49, se envolveu em uma confusão com o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), na madrugada deste sábado (21) durante o Rock in Rio. Os dois discutiram na área Vip do festival. Penna comentou o caso nas redes sociais, mas na tarde de hoje já tinha apagado as publicações.

O que aconteceu

Segundo reportagem da Revista Veja, o governador Claudio Castro (PL) deixava o camarote com a família para circular na Área Vip do Rock in Rio quando o ator Rodrigo Penna se aproximou. A situação ocorreu por volta da 1h, enquanto Katy Perry fazia sua apresentação no Palco Mundo.

De acordo com o relato da publicação, Penna disse que Castro era o "pior governador que existe" e proferiu xingamentos, que foram respondidos pelo político. A mulher dele, Aneline, também entrou na briga com mais palavrões.