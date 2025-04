Xuxa é homenageada na Globo: 'Pessoas me aceitaram do jeito que sou'

Ela também comentou sobre como se sentiu aceita pelo público. "Quando eu falo para as pessoas que não estava preparada, elas me prepararam. Eles me aceitaram do jeito que sempre fui. Com meus erros, equívocos, brincando".

Um dos momentos de destaque foi a entrada surpresa das Paquitas. Figuras icônicas do "Xou da Xuxa" e do "Xuxa Park", elas surgiram da plateia cantando sucessos e surpreenderam até a própria Xuxa.

Apresentadora elogiou suas ex-assistentes de palco, mencionando o documentário "Pra Sempre Paquitas" no Globoplay. Ela afirmou que "Todas elas têm muito valor" e estão "preparadas para cantar, atuar, dirigir".

A presença de Xuxa é sempre um evento, e a produção do Encontro preparou um esquema visivelmente reforçado para recebê-la. Programa comandado por Patrícia Poeta homenageia as mulheres que fizeram história nas manhãs da Globo. Além de Xuxa, a atração já recebeu nomes como Ana Maria Braga, Fátima Bernardes e Simony. Amanhã será a vez de Angélica.

No dia 28 de abril, o Encontro exibe um programa totalmente dedicado à dramaturgia da emissora. Patrícia recebe os atores Reginaldo Faria e o filho, Marcelo Faria.

Xuxa e Globo