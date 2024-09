Filho de Mário Gomes pede fim de ataques após despejo de mansão: 'Ódio'

João Palma, 18, filho do ator Mário Gomes, 71, voltou a comentar o despejo que sua família sofreu da mansão onde moravam na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O estudante pede fim de ataques de ódio.

O que aconteceu

O jovem diz que está recebendo muitas mensagens de haters após o despejo. "Rapaziada, vou pedir para vocês pararem com as mensagens ruins, porque nunca fiz mal a ninguém e ninguém da minha família fez mal a ninguém. Então, peço que parem com esse ódio tão grande comigo", desabafou ele por meio dos Stories do Instagram.

Antes, João se resumiu em dizer que continuaria se dedicando à carreira de cantor e divulgou sua música, "Lado Selvagem". Sobre o despejo, o jovem disse: "Pessoal está falando aí, mas nem sabe da história verdadeira. Nem estudou direito".