Gato Preto: suposto pai da filha de Bia Miranda ostenta carros e luxo

Ele tem um filho de 1 ano e 4 meses com Nicolly Rodrigues. O rapaz contou que ainda estava acompanhado quando conheceu a neta da cantora Gretchen.

Conheci ela na balada. Eu estava na balada, no meu camarote. Eu estava acompanhado ainda, inclusive. Eu e a pessoa que estava comigo, e a Ana Beatriz com Maya Massafera, amigos delas em comum. Samuel, no Instagram

O relacionamento com Bia Miranda é conturbado. Eles anunciaram o relacionamento em agosto de 2024. A influenciadora anunciou a gravidez um dia após o primeiro término com Gato Preto, que já postava fotos em um motel com outra.