Ex de Marcello Novaes posta reflexão após término: 'Não perder mais tempo'

Saory Cardoso, 29, compartilhou uma reflexão nesta manhã após o término polêmico com Marcello Novaes, 62.

O que aconteceu

A influenciadora falou sobre o início de uma nova fase em sua vida em uma publicação feita nos Stories do Instagram. "Renascer. Novas chances na possibilidade de ser melhor: Recomeçar. Triunfar diante do medo e abraçar a esperança. Inspirando outros olhares através da resiliência. Sentir a vida com intensidade".

Saory ainda continuou, afirmando que não deve investir mais no que não agrega em sua vida. "Não perder mais tempo com o que não vale a pena. Aproveitando novas oportunidades. Seguir e compreender o recado que vem de longe. Uma nova vida. Andando com fé e amando mais. Observando mais. Agradecendo mais".