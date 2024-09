Musa dos anos 90, Carmen Electra conta que morava na rua antes da fama

Ela ainda desabafou sobre as dificuldades. "Eu não queria ir a audições, eu saía e via que todo mundo era tão bonito, 'eu não consigo fazer isso, não consigo memorizar nada'. Eu senti que precisava tentar coisas e conhecer algumas pessoas boas no caminho que me ajudassem".

O lendário Prince foi uma dessas pessoas que a ajudaram. Electra não mede palavras ao dizer que ele que a revelou ao mundo, inclusive sugerindo seu nome artístico atual (seu nome real é Tara Leigh Patrick). "Ele simplesmente me preparou e me apoiou muito. Com o apoio dele, eu fiquei um pouco mais confiante e apenas tentei coisas, e tentei manter isso em mente com todas as minhas inseguranças que ainda tenho".