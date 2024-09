Hiraoka: Globo é corajosa ao retirar Boninho e rescisão gera curiosidade

Dourado deve seguir BBB com DNA do Boninho

Boninho foi responsável pelas 24 edições do BBB, e passa agora o bastão para Dourado, que não deve mudar muito o cenário do reality. "Dourado está no programa há muitos anos, é o diretor geral, e tem o DNA e a forma como o Boninho trabalhava. Não acredito em mudanças a curto prazo", explica Ricky Hiraoka.

Segundo Hiraoka, Boninho foi o responsável por fazer o Big Brother ser "gigantesco" e influente no Brasil, diferente de outros países. "Serve de referência", explica. "Boninho soube muito bem entender o comportamento brasileiro quando implementou o BBB no Brasil".

Com a seleção do elenco em curso, o reality de 2025 deve ser semelhante ao de 2024. "O programa estreia em meses, pouquíssimo tempo para ter uma mudança substancial".

Assista à íntegra do Central Splash: