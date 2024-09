Tommy Cash, irmão de Johnny Cash, morre aos 84 anos

Tommy Cash, músico country e irmão mais novo de Johnny Cash, morreu aos 84 anos, na noite de sexta-feira (13).

A informação foi confirmada pelo Johnny Cash Museum, no Tennessee, que não divulgou a causa da morte.

Em um comunicado através do Instagram do museu, Bill Miller, CEO da Icon Entertaiment, escreveu: "Tommy Cash era um apoiador leal do Johnny Cash Museum e um membro muito querido de nossa extensa família, bem como um membro altamente respeitado da indústria musical. Este grande homem fará muita falta para seus amigos e muitos fãs leais ao redor do mundo. Por favor, mantenha a amada esposa de Tommy, Marcy, e sua família em suas orações."