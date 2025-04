Finalista do BBB 25, Guilherme ultrapassa 1 milhão de seguidores

Guilherme, 28, conquistou mais de um milhão de seguidores em seu perfil do Instagram no dia da grande final do BBB 25.

O que aconteceu

Antes mesmo do reality show chegar ao fim, Guilherme se tornou milionário — pelo menos no que diz respeito aos seguidores. Ainda no confinamento, disputando o grande prêmio, o participante ultrapassou a marca de um milhão de seguidores.