Mãe de MC Kevin diz que não falará sobre Deolane: 'Não encham o saco'

Ela afirmou que não tem mais contato com a influenciadora. "Eu não sei nada sobre a vida dela. Não falo com a Deolane há muito tempo e a vida é dela. Não tenho nada a ver com isso e não desejo mal algum para ela. Quero que ela seja feliz e viva da maneira que sempre desejou. Não tenho nada contra ela, nem contra a família dela, nem os filhos dela."

Valquiria reforçou não desejar o mal de Deolane. "Cada um segue sua vida, não me encham o saco, não tenho nada pra falar. Não quero desejar o mal dela e nem de ninguém e que ninguém passe por isso que ela tá passando."

A mãe de MC Kevin finalizou afirmando, mais uma vez, que não falará com nenhum veículo. "Não fica mandando mensagem. Não vou dar entrevista pra ninguém porque não tenho nada para falar."

Investigação

Deolane chegando ao IML após ser presa no Recife Imagem: Genival/Agnews

Deolane Bezerra e a mãe foram presas no dia 4 de setembro. As duas foram detidas durante a operação Integration, que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.