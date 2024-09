Foto de Deolane com mordaça ultrapassa 1 milhão de curtidas em uma hora

Deolane Bezerra, 36, recebeu mais de 1 milhão de curtidas em seu primeiro post após deixar a Colônia Penal Feminina de Recife nesta segunda-feira (9).

O que aconteceu

A influenciadora publicou uma foto no Instagram em que aparece com a boca coberta por uma fita adesiva com "X", como se estivesse impedida de falar. Na legenda do post, a advogada escreveu: "Carta aberta".

A foto chegou a mais de 1 milhão de curtidas em uma hora. Entre os mais de 45 mil comentários, há manifestações contra e a favor da influenciadora. "Exquece, que a mãe tá livre", apoiou um perfil. "A prisão dela não foi nenhuma injustiça", escreveu outro.