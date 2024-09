Leão retira oficialmente apoio a Davi: 'Sou fã dele no BBB, não aqui fora'

Ele admite não se considerar mais fã de Davi, a quem defendeu durante toda a última edição do Big Brother Brasil. "Certas coisas são escolhas na vida. O Davi escolhe fazer isso e agora vem se justificar. Eu sou fã do Davi lá dentro do jogo, do BBB, não desse Davi aqui fora."

Artistas como Sérgio Mendes abrem portas

Yas Fiorelo e Leão Lobo lamentaram a morte de Sérgio Mendes, 83. O músico brasileiro faleceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vivia há 60 anos com a esposa, Gracinha Leporace, 75.

Yas opina que artistas como Sérgio ajudam a fazer o nome do Brasil no exterior. "Foram 83 anos se dedicando à música, com uma fama internacional, que é uma coisa difícil de se conseguir. São pessoas que abrem portas para que outros artistas brasileiros se manifestem internacionalmente."