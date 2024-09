Atriz de 'Harry Potter' diz que figurantes trabalhavam muito e ganhavam mal

Samantha Clinch causou comoção na web ao expor detalhes da rotina dos profissionais que faziam figuração nos filmes da saga "Harry Potter".

O que aconteceu

A atriz afirmou que o pagamento pelo trabalho de figurante era irrisório - e a rotina, das mais exaustivas. "Nós éramos chamados para o café da manhã na área externa do set às 5h30 da manhã. Você quer saber quanto recebíamos? £ 35 (R$ 260, na cotação atual) por dia. Isso dá £ 2,91 (R$ 21,56) por hora. Só para efeito de comparação, o Daniel Radcliffe recebeu US$ 11 milhões por 'O Cálice de Fogo'. Isso é permitido?", protestou ela, em vídeo publicado no TikTok.

Samantha interpretou Eloise Midgen, estudante de Hogwarts, nos subtítulos "O Prisioneiro de Azkaban" (2004) e "O Cálice de Fogo" (2005). No primeiro longa, era apenas elenco de apoio, tendo vindo a ganhar mais destaque no segundo. Em "O Cálice de Fogo", Eloise passou a ter falas, o que fez a diária da atriz subir para £ 70 (R$ 520).