Yas: Thiago Fragoso precisa abandonar privilégios e enxergar seu entorno

Ela pensa que Fragoso precisa parar de lamentar o fim de seus privilégios e olhar melhor para o próprio entorno. "Ele precisa parar para pensar em quantas pessoas pretas havia ao seu redor nas tantas novelas, séries e filmes que fez. Quantas professores pretos você teve? Quantos programas de TV a que você assiste tem um apresentador ou uma repórter preta? É disso que estamos falando."

Angélica faria mais sucesso fora da Globo

Leão Lobo repercutiu o relato de Angélica, 50, sobre a ocasião em que recebeu Madonna, 66, em sua casa. A casa da apresentadora e de Luciano Huck, 53, foi o local escolhido para a festa de casamento do empresário da cantora, Guy Oseary, 51.

Leão elogiou a competência profissional de Angélica e lamentou que ela esteja tão desperdiçada no Grupo Globo. "Fico indignado com o pouco espaço que ela tem na mídia. É uma apresentadora muito boa, que cresceu trabalhando na TV. Merecia mais. Se tivesse ido para qualquer outra emissora, faria um enorme sucesso. Teria um programa que estaria explodindo de audiência, como teve no SBT e na Manchete, por onde já passou."