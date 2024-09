Recusado em Jurassic Park, Jackie Chan aceitou um dos seus piores papéis

Responsável por clássicos icônicos como "Tubarão", "E.T. - O Extraterrestre" e "Os Caçadores da Arca Perdida", Steven Spielberg é amplamente reconhecido como um dos diretores mais renomados da história do cinema. Por essa razão, muitas celebridades sempre aspiraram a colaborar com ele, incluindo Jackie Chan.

Quando cheguei a Hollywood, havia duas pessoas que eu sonhava em conhecer: Steven Spielberg e George Lucas. Sempre os considerei gênios. Quando finalmente encontrei Spielberg, fiquei eufórico, mas ele se mostrou uma pessoa comum. O que realmente me deixou radiante foi quando ele me viu pela primeira vez, estendeu a mão e disse: 'Jackie, oi, você pode me dar seu autógrafo? Meu filho simplesmente te ama' Jackie Chan, em entrevista à Tribute

Aceitou fracasso por ser fã

Jackie Chan tinha o desejo de participar de um dos maiores sucessos de Spielberg, Jurassic Park - Parque dos Dinossauros. "Eu também quero fazer algo como Jurassic Park. Quero andar com dinossauros", ele revelou ao Black Film. No entanto, Spielberg não considerou a ideia. "Ele respondeu 'não!' O que apreciamos em você é a ação de Jackie Chan. É isso que gostamos", explicou.