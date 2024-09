Comentarista global e ex-bailarina do Faustão estão noivas; saiba quem são

Stephanie é natural de Tiradentes (MG), mas já morou no Rio de Janeiro e na Espanha.

Ela fez curso de TV, teatro, apresentadora de TV e modelo, além de ser formada em jornalismo. Como atriz, Stephanie fez participações em A Lei do Amor e em Malhação (2018).

Em 2020, entrou para o balé fixo do extinto "Domingão do Faustão", da Globo. Ela seguiu com o apresentador na Band.

Stephanie é filha de Adelmo José, um ex-padre que largou a batina para ficar com sua mãe, a atriz e modelo Fátima.

O namoro

As duas se conheceram quando Alline, que procurava referências de transição capilar, seguiu Stephanie. Elas começaram a conversar.