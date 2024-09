Harrison Ford disse não e ficou fora de um dos maiores sucessos do cinema

Ford esteve no painel da Marvel que aconteceu na noite de 27 de julho no Hall H da San Diego Comic-Con. Em entrevista exclusiva a Splash, a ator contou como se convenceu a entrar para o MCU, o universo cinematográfico da Marvel.

Vi outros atores ótimos se divertirem de maneiras maravilhosas, tendo momentos maravilhosos. Eu assisti a outros atores se divertindo muito, fazendo os filmes em que participam, e pensei que isso poderia ser divertido. E realmente foi, então, fiquei encantado. Harrison Ford, em entrevista a Splash

O ator entra no MCU para interpretar o presidente Thaddeus "Thunderbolt" Ross em "Captain America: Brave New World", filme no qual ele também será o Hulk Vermelho. O longa chega aos cinemas americanos em 14 de fevereiro de 2025.

Aos 82 anos, Harrison Ford não quer parar tão cedo. Ao contrário: segundo ele, há motivos para continuar: "Gosto de trabalhar, gosto do desafio. Isso me mantém envolvido."

*Com informações de reportagem publicada em 28/07/2024