Helô Pinheiro dá pulseira de ouro e diamantes para Rafa Justus; saiba valor

Rafa Justus, 15, ganhou uma pulseira de ouro e diamantes da avó, Helô Pinheiro, 81. O gesto é uma tradição na família da musa inspiradora de "Garota de Ipanema".

O que aconteceu

No aniversário de 15 anos de Rafa, Helô presenteou a neta com um bracelete em ouro de 18k, com 50 brilhantes. A joia custou R$ 40 mil e traz o nome da jovem escrito em diamantes.

A empresária também deu uma joia a Ticiane Pinheiro, 48, mãe de Rafa, em seu aniversário de 15 anos. "Sempre fiz isso com a Kiki, com a Jo e com a Tici. E depois com as minhas netas", disse Helô ao gshow.