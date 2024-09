Este filme da Netflix alcançou o top 1 em 100 países na semana de estreia

O filme "Sob as Águas do Sena" é um thriller francês que estreou na Netflix em junho de 2024. A trama se passa em Paris, onde um tubarão gigante aparece no rio Sena, causando pânico entre os moradores locais.

A cientista Sophia, interpretada por Bérénice Bejo, precisa enfrentar seus próprios traumas do passado enquanto tenta evitar uma catástrofe durante uma competição de triatlo que está prestes a acontecer no rio.

O filme é dirigido por Xavier Gens e conta com Nassim Si Ahmed no elenco. Apesar de dividir opiniões, "Sob as Águas do Sena" tem sido um sucesso entre os assinantes da Netflix.