Participante do 'Muquiranas' não viu episódio: 'Não vou assinar a Max, né?'

Bastidores

A esteticista diz ter recebido uma ajuda de custo durante as gravações. Já com a exibição do episódio, ela não recebe nada. "Eu não sei nem se pode falar, porque a gente assina vários termos, né? A gente assina, assim, um livro. Muita coisa, muita coisa mesmo que você tem que assinar".

Ela conta que nem assistiu ao episódio inteiro. "Eu não vou assinar a Max, né? Eu estou vendo algumas coisas que as pessoas estão me mandando, no YouTube e algumas coisas assim".

Questionada se teve algum arrependimento em participar do programa, Vanderlea diz que não. "Eu gostei mesmo. Eu agradeço a Deus por ter participado do Muquiranas, porque a gente não tem chances de quase nada no nosso país [...] Para mim foi uma honra imensa".

Compositora e escritora

Vanderlea diz que já compôs mais de 40 músicas registradas, e um livro, "A História de Anne". Ela conta que produz arte pensando no que aconteceu com ela.