Premiada em festivais, comédia romântica O Dia Que Te Conheci ganha trailer

Após ser premiada em festivais no Brasil e no mundo, a comédia romântica nacional "O Dia Que Te Conheci" ganhou trailer, revelado com exclusividade a Splash. Confira acima.

O filme acompanha um dia na vida de Zeca (Renato Novaes), bibliotecário que precisa atravessar a cidade para chegar ao seu trabalho numa escola pública de um município vizinho. Os constantes atrasos custam o seu emprego, mas ele acaba se aproximando de Luisa (Grace Passô), também funcionária da escola, e, nesse único dia, eles vivem juntos momentos especiais.

O longa tem obtido reconhecimento ao redor do mundo. "O Dia Que Te Conheci" foi premiado no Entrevues Belfort 2023 na França e no Mar del Plata IFF na Argentina. No Brasil, ganhou o Prêmio da Crítica na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo; no no Festival de Brasília de 2023, levou os troféus de Melhor Ator (Renato Novaes), Melhor Atriz (Grace Passô) e Melhor Roteiro, bem como o prêmio Zózimo Bulbul de melhor longa metragem. No Festival do Rio, saiu com o Prêmio Especial do Júri e o Prêmio de Melhor Atriz para Grace Passô.