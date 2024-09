Elle Macpherson revela motivo para queimar vestido de noiva: 'Raiva'

A modelo australiana Elle Macpherson revelou o motivo para ter queimado seu vestido de noiva.

O que aconteceu

A modelo destruiu um vestido da grife Azzedine Alaia. "Era um vestido da Azzedine Alaïa, feito para mim por uma das maiores grifes de alta costura do mundo. O constrangedor foi ter sido procurada alguns anos depois, pelo museu da Azzedine, com eles me pedindo o vestido. Eu não consegui dizer que as cinzas estavam na sarjeta do prédio onde eu vivia em Nova York", contou em entrevista ao programa de rádio 'Fitzy, Wippa & Kate'.

Elle explicou que destruiu o vestido em um momento de raiva e desespero. "Acho que foi uma indicação maravilhosa da minha frustração, da minha raiva e do meu desespero e aí, você sabe, você vai lá e queima o seu vestido. Mas acho que o melhor disso tudo é que sobrevivi e superei. Foi um momento transformador da minha vida. Mesmo que eu estivesse muito traumatizada e abalada, acabou sendo um momento transformador extraordinário".