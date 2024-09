Latino diz motivo de não fazer reality show: 'Fui chamado para todos'

Latino, 51, em entrevista ao Domingo Record deste domingo (1º):

Faria reality show? "O lado ruim da fama é o julgamento, nunca fui para nenhum reality até hoje por isso e fui chamado para todos. Quando você é muito verdadeiro, você toma paulada."

Início da carreira. "O artista que fala que não deixou o sucesso subir à cabeça no início de carreira é mentira. Não tive alicerce familiar, não tive uma criação que me colocasse com os pés no chão de verdade. Tive que tomar umas porradas na vida para aprender."