Para levar as crianças: SP tem exposição sobre fábulas de La Fontaine

Há ainda um grande livro cenográfico e um espaço de leitura. Na biblioteca, os visitantes podem escolher livros para ler as fábulas de La Fontaine e conhecer outros autores.

Farol Santander tem exposição interativa das fábulas de La Fontaine Imagem: Divulgação

O mesmo ingresso dá direito a visitar outras exposições e o mirante do Farol Santander, onde há uma vista panorâmica da cidade de São Paulo. Também estão em cartaz as exposições "Chroma - As Cores de Liz West", "Virada Sônica - A escalada do som na arte contemporânea" e "Iuri Sarmento - Suíte Barroca". No local, há cafés, restaurantes e bares.

Os ingressos vão de R$ 20 (meia) a R$ 40 (inteira). Cliente Santander paga R$ 36 na inteira. Os ingressos estão disponíveis no site do Farol Santander e na bilheteria. O Farol Santander fica no centro histórico de São Paulo, na rua João Brícola, 24.

A exposição "As Fantásticas Fábulas de La Fontaine" vai até o dia 8 de setembro. O espaço fica aberto de terça a domingo, das 9h às 20h. É possível entrar até 19h, podendo permanecer no local até às 20h.