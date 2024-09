Fábio Assunção defende legalização: 'Tem que olhar de forma humanizada'

Assunção pediu compreensão e empatia de outras pessoas. Esse assunto é todo difícil. A legalização precisa ser entendida. Não é uma permissividade, não é uma torcida para que todo mundo use. É tirar isso do crime organizado e olhar com afetividade. A sociedade precisa olhar pra isso de uma forma mais humanizada, sabe?"

O artista já lutou contra o vício em drogas e chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação. Ele debate o tema com frequência e virou referência no assunto.

Fábio ainda revelou um convite inusitado. Há alguns anos, o presidente Lula o convidou para integrar um grupo para pensar políticas públicas em relação às drogas.