Além de 'Pé de Chinesa', outras novelas fakes já viraram meme

Com o sucesso do meme de "Pé de Chinesa", alguns internautas logo lembraram de "A Vida É Um Ônibus". "'Pé de Chinesa' agradecendo 'A Vida é Um Ônibus' pelas portas abertas na internet", brincou um usuário do X (antigo Twitter).

Pé de Chinesa agradecendo a A Vida é Um Ônibus pelas portas abertas na internet. viva a teledramaturgia nacional.



pic.twitter.com/bY4Oe7qrg7 -- assessorado por raquel brito (@bulhoxs) August 27, 2024

'Ovo Frito'

A história fictícia envolvendo "Ovo Frito", uma suposta novela de Walcy Carrasco é antiga. Na trama criada dos fãs, acompanharíamos uma protagonista que enriquece vendendo galinha e, após perder tudo, teria que vender ovo frito na rua.

Assim como aconteceu com "A Vida É Um Ônibus", os fãs resgataram o meme de "Ovo Frito" com a repercussão de "Pé de Chinesa". "Com a sinopse reaproveitada, 'Ovo Frito', de Walcyr Carrasco, será a substituta de 'Pé de Chinesa', atual fenômeno de Glória Perez", brincou um usuário do X (antigo Twitter).