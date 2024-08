Chico: Falsa novela 'Pé de Chinesa' faz uma crítica às escalações da Globo

Na última terça-feira (27), uma novela falsa viralizou nas redes sociais, intitulada "Pé de Chinesa" e se tornou o assunto mais comentado do X (antigo Twitter).

O folhetim foi falsamente divulgado como a nova aposta da Globo, com autoria de Glória Perez. Na trama, Jade Picon e Davi Brito teriam sido escalados como os protagonistas Xu Lee e Keen Xong, respectivamente.

Outros nomes que estariam envolvidos na produção são Mateus Amaral, Giovanna Antonelli, Rafa Kalimann, Bruna Marquezine, Zezeh Barbosa, Yudi, Viih Tube e Fiuk. Com ajuda de Inteligência Artificial, internautas criaram fotos promocionais da novela, com os atores caracterizados com as tradicionais vestes chinesas, e até uma abertura foi criada ao som de "Lig-Lig-Lig-Lé", de Ney Matogrosso.