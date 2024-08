Traição no set: quem é a brasileira envolvida em separação internacional

A atriz brasileira Melina Alves, 40, ganhou destaque nas redes sociais após ter sido acusada pelo marido de ter mantido um caso com o ator norte-americano Joey Lawrence, 48 durante as filmagens de um filme natalino em Los Angeles, nos EUA, levando ao divórcio dos dois casais.

O que aconteceu

Melina foi acusada de infidelidade durante gravações. Ela teria mantido um relacionamento com Lawrence durante as filmagens de "Socked in for Christmas", sem previsão para lançamento no Brasil. O ator é conhecido por seu trabalho na série "Blossom", sucesso dos anos 1990. As informações são do TMZ.

A notícia da separação foi dada pelo marido de Melina, Edward Rider, que entrou com o pedido de divórcio logo após descobrir o caso em março de 2024. Samantha Cope, esposa de Lawrence, também pediu o divórcio.