Prefeitura do Rio abre processo contra Lucas Buda por abandono de emprego

Confira nota de Lucas Buda na íntegra

"Quando entrei no Big Brother, eu já imaginava que seria aberto um processo administrativo por abandono de emprego. Conheço a lei orgânica do município e sabia que esse processo ia ser aberto a partir de março por conta das faltas em fevereiro. Tanto que eu comentava isso na casa e que tinha receio de perder minha vaga como servidor municipal. E foi isso que aconteceu. Eu recebi os salários no começo do ano, por conta do meu trabalho em dezembro. Foram férias e o salário de dezembro, tudo dentro da legalidade, tudo como manda a lei, eu trabalhei e recebi.

No finalzinho de junho, eu pedi a reassunção de cargo, porque eu gostaria de voltar da aula. Estava nos meus planos conciliar a vida de influenciador com a vida de professor, mas, infelizmente, não foi possível por conta das agendas. Comecei a viajar a partir de junho para divulgar festivais culturais, fazer presenças e participações em festas de prefeitura. Então, por esse motivo, eu não consegui conciliar a vida de professor com a vida de criador de conteúdo. E aí, novo processo foi aberto de abandono. É uma pena... Tenho muito apreço pela educação, tenho muito desejo de voltar à sala de aula, senão nesse momento, em outro momento, provavelmente isso vai acontecer.

Vale ressaltar, como diz a nota da SME, os valores recebidos de forma indevida foram ressarcidos aos carros públicos imediatamente."