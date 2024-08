Eduardo Sterblitch desabafa sobre relação com a mãe: 'Doença nos curou'

Eduardo Sterblitch, 37, desabafou sobre as relações complicadas com a família.

O que aconteceu

O Papo de Segunda (GNT) desta semana abordou o rompimento com os familiares. Os apresentadores destacaram a decisão de Shiloh Jolie, filha de Brad Pitt e Angelina Jolie, em remover o sobrenome do pai.

Eduardo Sterblitch relembrou da relação complicada com o avô. "Quando eu era criança, eu não percebia algumas coisas que sofria, de assédio mesmo. Meu avô me acordava com gelo na cueca. Eu era uma criança com sono, não era um adolescente revoltado, não queria acordar e ele colocava um punhado de gelo na minha cueca. Eu ia para a sala todo f*dido e minha família estava rindo, isso era horrível, ao invés de tratar a criança com afeto...", começou.