Adriana Araújo detona Abel Ferreira: 'Esse mundo não existe mais'

Ela também criticou a forma como Abel se retratou. "O telefone as escondidas com o assessor ali em cima pressionando e temendo o escândalo não vale como retratação. Digno é fazer isso na frente das câmeras, pedir desculpas, como fez quando agrediu a Aline. Do contrário é só sinal de covardia."

Abel afirmou que só deve satisfações a três mulheres ao responder uma pergunta feita pela repórter Alinne Fanelli, da rádio BandNews FM, durante entrevista coletiva, no sábado (24), pelo Brasileirão. O comportamento foi criticado por diversos setores da sociedade.

A rádio BandNews FM emitiu uma nota oficial após a declaração de Abel e acusou o treinador do Palmeiras de machismo. "A nossa repórter Alinne Fanelli foi desrespeitada ao exercer sua profissão. O machismo indiscutível demonstrado pelo técnico Abel Ferreira é injustificável e indefensável. Postura que certamente não representa as milhares de torcedoras do Palmeiras que, assim como a jornalista Alinne Fanelli, trabalham com profissionalismo e dedicação, independentemente do setor."