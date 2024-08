Silvio Santos negou exame de DNA a homem que dizia ser seu filho

Em 1996, Hugo Sérgio Marques entrou na Justiça alegando ser filho de Silvio Santos. Ele morreu sem saber se o apresentador era seu pai.

O que aconteceu

Silvio se negou a fazer o exame do DNA pelo menos cinco vezes durante a ação. O processo chegou ao STF em fevereiro de 2004. Splash teve acesso à decisão do então ministro Marco Aurélio Mello negando o recurso sob o argumento de que o homem não entregou documentos necessários para o andamento do processo. Em abril do mesmo ano, ele não podia mais recorrer. Ao Extra, o advogado de Marques disse que "não se lembra do processo" e que seu cliente "sumiu".

Hugo teria morrido em 2015 de um infarto fulminante, aos 58 anos, em Santarém (PA). Os filhos e a viúva ainda aguardam a conclusão de seu inventário, avaliado em cerca de R$ 252 mil.