Silvia Abravanel diz que quase foi irmã de Carlos Alberto de Nóbrega

Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, falou sobre sua origem e contou que quase foi adotada pela família de Carlos Alberto de Nóbrega.

O que aconteceu

Com somente três dias de vida, Silvia foi levada para a casa de Silvio por uma mulher conhecida como Terezinha Mãe Cegonha. "Eu cheguei em casa com três dias de vida. Tenho uma foto em que estou num cueiro, só com a carinha de fora, parecendo uma lagarta, toda amarradinha. A Terezinha Mãe Cegonha, que era muito amiga do Manuel de Nóbrega, cuidava de arrumar filhos para pais que não tinham", contou no podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez.

A apresentadora lembrou que quase foi adotada pela família de Carlos Alberto. "Era para eu ser irmã do Carlos Alberto e não filha do Silvio. Só que o Carlos Alberto já era mais velho, tinha 19 anos. Então, o Manuel (pai de Carlos Alberto) disse: 'Eu não quero. A Dalila (esposa de Manuel) não quer. Mas o Silvio quer. Dá para a Cida (primeira esposa de Silvio, que faleceu em 1976)".