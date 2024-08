Filme sobre Silvio Santos: o que se sabe sobre cinebiografia do comunicador

Além de felicidade, um baú também pode guardar muitos segredos. Baseado em fatos reais, Silvio Santos relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.

Sinopse oficial divulgada pela Imagem Filmes

O sequestro ocorreu em 30 de agosto de 2001. Silvio Santos foi feito de refém por oito horas dentro de sua casa. O sequestrador era Fernando Dutra Pinto, mesmo homem que havia sequestrado a apresentadora Patrícia Abravanel, filha do dono do SBT, dias antes.

Rodrigo Faro interpreta Silvio Santos na cinebiografia. O apresentador da Record disse ao "Fantástico", da TV Globo, no último domingo (18), que pediu "benção" a Silvio antes de começar as gravações. Faro compartilhou um vídeo do encontro — nas imagens, o fundador do SBT diz que o ator foi "bem escolhido".

Além de Faro, estão no elenco Suzy Rêgo, Chris Couto, Oscar Filho e Paulo Gorgulho.

Pré-estreia foi adiada após morte de Silvio

A decisão pelo adiamento das pré-estreias de "Silvio" foi dos produtores do longa, em respeito aos familiares, amigos e fãs de Silvio. As sessões especiais aconteceriam nesta segunda-feira (19), no Rio de Janeiro, e na quarta-feira (21), em São Paulo. A estreia oficial segue mantida para 12 de setembro em cinemas de todo o Brasil.