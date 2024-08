Atriz de 'Carrossel' descobre lesão rara e passa por cirurgia

Nesta terça-feira (20), Fernanda deu mais detalhes nos Stories do Instagram e contou que está bem. "Acabei de voltar da minha primeira consulta de retorno da cirurgia com a minha dermatologista e tá tudo super bem. A cicatrização tá ótima, tá menos roxo do que ela pensou que estaria".

Ela finalizou contando quando vai tirar os pontos da cirurgia. "Eu só vou tirar os pontos daqui uns 20 dias. Até lá, sem fazer exercício físico e protegendo bem a cicatriz, mas vida normal".

Fernanda interpretou a personagem Alicia na versão brasileira da novela infantil "Carrossel", produzida pelo SBT.