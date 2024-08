Elaine Mickely detalha como foi cerimônia de despedida de Silvio Santos

Elaine Mickely, 44, contou sobre a cerimônia de despedida de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos no último sábado (17).

O que aconteceu

A esposa de Cesar Filho, do SBT, detalhou como foi a celebração no Cemitério Israelita do Butantã, na Zona Oeste de São Paulo, no domingo (18). O relato foi divulgado pela revista Quem.

Ela disse que se emocionou com a cerimônia que seguiu as tradições judaicas. "Parece que estava vivendo um filme, não parecida a realidade. No momento da cerimônia, eles falam para algumas pessoas jogarem com a pá um pouquinho da terra. Eu me emocionei com o Cesar jogando, os familiares e os amigos próximos. O Carlos Alberto também, muito emocionado", declarou.