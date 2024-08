Tráfico humano e animal assado: veja trailer da 6ª temporada de 'Aeroporto'

"Aeroporto - Área Restrita" volta com sua sexta temporada no dia 31 de agosto, e Splash traz o trailer dos novos episódios com exclusividade.

Entre outros casos, a série mostrará uma ocorrência de tráfico humano e uma bagagem cheia de animais assados. A série faz sucesso mostrando o dia a dia dos aeroportos mais movimentados do Brasil.

A nova temporada terá 12 episódios de 30 minutos. A receita de sucesso segue a mesma: acompanhar as operações da Receita Federal, da Vigiagro e do Ibama nas fronteiras aéreas brasileiras, nos aeroportos de Guarulhos, Viracopos, Galeão e Confins.