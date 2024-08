Lívia Andrade conta como soube da morte de Silvio Santos: Soco no estômago

Lívia Andrade, 41, falou sobre o luto pela morte de Silvio Santos no último sábado (17). Ela trabalhou durante anos com o Homem do Baú no SBT.

A apresentadora soube por telefone que o ex-chefe havia falecido. "Eu já tinha acordado, mas estava na cama, né? Meu telefone bombando, ligação, chamada... Não atendi ninguém, porque de alguma forma já sabia o que vinha pela frente. Algumas horas mais tarde, eu peguei o telefone e realmente vi do que se tratava", revelou, em entrevista ao Splash Show.

Lívia diz que se sentiu como se levasse um "soco no estômago" ao receber a informação. "Senti 10% desse sentimento quando saí do SBT e ele não estava ali para me despedir pessoalmente. Recebi um soco no estômago."