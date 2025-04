Karol Conká cita abstinência e diz que está há meses sem sexo: 'Cansei'

Karol Conká, 39, revelou que está em um período de abstinência sexual por "cansaço" de homens.

O que aconteceu

Conká contou que seu contato íntimo mais recente com um homem foi no ano passado. "A última vez que eu fiquei com alguém foi em dezembro de 2024. Uma decisão minha porque eu cansei", declarou durante participação no podcast PodPah.

A rapper destacou que os homens precisam investir em terapia. "A gente cansa porque existem coisas que precisam ser discutidas entre os homens. Vocês homens precisam aprimorar mais, vocês esquecem que para estar com uma mina foda tem um custo, e não estou falando sobre os homens pagarem nossas contas. Vocês devem cuidar da mente".