Felipe Neto volta atrás e diz não ser candidato em 2026: 'Fiz de propósito'

Depois de anunciar sua suposta pré-candidatura à presidência da República em 2026, Felipe Neto voltou atrás e admitiu que tudo não passou de uma ação de marketing.

O que aconteceu

Felipe Neto afirmou que não sairá candidato nas eleições do próximo ano. O youtuber destacou que seu vídeo divulgado ontem foi apenas uma brincadeira para uma ação publicitária de uma nova versão em audiolivro de "1984", escrito por George Orwell, narrado por Lázaro Ramos.

Youtuber destacou que seu discurso autoritário no vídeo de lançamento da "pré-candidatura" foi inspirado no livro de Orwell como parte da ação para chamar a atenção dos fãs. "É óbvio que não vou me candidatar a coisa alguma. E eu espero no fundo do coração que vocês não tenham acreditado. O que eu queria era chamar a atenção de vocês. Todas as falas autoritárias que fiz naquele vídeo [da suposta pré-candidatura] eu fiz de propósito. E, se você acreditou ou, pior, se você gostou do que eu falei, talvez você precise ler um pouco mais."