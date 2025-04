Ator de 'Narcos' entra em coma após contrair bactéria durante férias

Os familiares de Masalva criaram uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para cobrir as despesas hospitalares. Eles já ultrapassaram a meta de US$ 50 mil. "Devido a uma bactéria desconhecida, nosso querido Manuel Masalva está internado em um hospital no exterior, em estado grave, por isso precisamos de ajuda financeira para cobrir todas as despesas que estão sendo feitas", diz a descrição do pedido de doações.

Manuel interpretou Ramón Arellano Félix em "Narcos: México" (2018-2021). O ator também ficou conhecido por outros trabalhos em séries como "A Rosa dos Milagres" (2015-2016), "La Guzmán" (2019), "O Segredo da Família Greco" (2022) e '"Tenho Que Morrer Todas as Noites" (2023-2024).