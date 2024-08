Letícia Colin responde especulações de reconciliação com Michel Melamed

Colin também diz que o filho do casal está lidando bem com a mudança na rotina. "O Uri está ótimo, está feliz, ele é um fofo. Ele é demais. E as crianças, às vezes, assimilam as coisas de um jeito melhor que a gente, que se preocupa tanto... Porque a gente tem muitos julgamentos morais. 'Ai, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida?'. E ele está pronto para os desafios. Ele dá força para a gente também, é muito legal", declara.

Leticia Colin e Michel Melamed anunciaram o fim do casamento em julho.