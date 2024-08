Com famosos, documentário Poemaria compete em Gramado e será exibido na TV

O Canal Brasil e o Globoplay transmitem na sexta-feira (16), às 20h20min, "Poemaria", documentário que mostra retratos de poesia contados sob a visão de personalidades conhecidas em todo o Brasil, além de anônimas que nos surpreendem a cada verso. O longa estreia oficialmente durante a exibição na televisão e integra a Mostra Competitiva de Documentários do Festival de Cinema de Gramado 2024, que ocorre até o próximo sábado (17).

"Escrevo porque quero me vingar de algo, escrevo porque não consigo pegar em armas, tocar fogo nas próprias vestes, então escrevo. Eu escrevo porque dói", diz o escritor Marcelino Freire no decorrer do filme.

A produção, que marca a estreia do diretor Davi Kinski em longas-metragens, funciona quase como uma investigação pura da matéria-prima poética de cada um. A inspiração em Eduardo Coutinho ("Jogo de Cena") traz 24 conversas como pano de fundo de um conteúdo riquíssimo em humanidade e cultura.