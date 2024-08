Octávio Florisbal, ex-diretor-geral da Globo, morre aos 84 anos

Um exemplo de liderança, que nos ajudou a fazer da Globo o que ela é hoje, com o seu talento, dedicação e energia. Octávio faz parte da história da comunicação brasileira, da nossa empresa e das nossas vidas. Globo

Quem foi Octávio Florisbal

Nascido em São Paulo, mudou-se para o Rio na adolescência para estudar. Era formado em Comunicação e Marketing pela Escola Superior de Propaganda.

Octávio era sobrinho de Renato Castelo Branco, presidente da J. Walter Thompson, uma das principais agências de publicidade da década de 60. Ele começou a trabalhar na empresa, em 1961, como auxiliar administrativo.

Passou por mais agências e acumulou cargos importantes até começar na Globo, em 1982. Seu primeiro cargo foi como diretor da Central Globo de Marketing. Depois, foi nomeado Superintendente comercial.

Em 2004, foi efetivado como diretor-geral da Rede Globo. Ele permaneceu no cargo até 2012, quando foi sucedido por Carlos Henrique Schroder. Octávio buscava uma gestão com planejamento estratégico na emissora. "numa televisão como a TV Globo, que é uma das maiores redes de televisão do mundo, e talvez uma das melhores, se não a melhor, esse processo participativo faz a diferença. Esses talentos são motivados em busca de um destino comum", disse ao Memória Globo em 2021.