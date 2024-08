Família lança vaquinha online para ajudar atriz de 'Cheias de Charme'

Simone Gutierrez, atriz de "Cheias de Charme" (Globo) que fez uma publicação no Instagram pedido indicações de trabalho, recebeu uma vaquinha online organizada pela família.

O que aconteceu

A meta da vaquinha é arrecadar R$ 25 mil, para que Simone possa voltar a trabalhar como atriz. "Com a chegada de seu aniversário, que será no dia 13 de agosto, família, amigos e admiradores se reuniram para realizar esta vaquinha em prol de levantar recursos para os primeiros meses de sua estadia fora do Brasil, enquanto ainda não consegue uma oportunidade de emprego."

O texto ainda conta que ela saiu do Brasil após a pandemia em busca de novas oportunidades. "A atriz, cantora e bailarina, Simone Gutierrez, reúne em seu currículo grandes produções na televisão e no teatro musical brasileiro, porém, desde 2020, devido à pandemia da covid-19, ela não teve mais oportunidades de exercer a profissão que escolheu para a vida."