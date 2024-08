Pasin: Fofoca conjugal não tira mérito de Courrege em cobertura olímpica

Kerline concordou em gênero, número e grau com Pasin. "Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A entrevista foi ótima, adorei a atitude dele, mas o Courrege não vai passar ileso por essa! Não vamos deixar de comentar."

Tamires denuncia Davi Brito

Tamires Assis conseguiu junto à Justiça do Amazonas uma medita protetiva contra Davi, 21, o campeão do BBB 24 (Globo). A dançarina e modelo, em contato com esta coluna, afirmou que a sentença vazou: "Não posso falar nada, porque o processo está em segredo de Justiça - e as provas estão neste processo."

Este colunista apurou que a ameaça de Davi contra Tamires teria acontecido durante uma chamada de vídeo entre o ex-casal. "Esta sentença saiu na segunda-feira (29) e acabou vindo a público somente agora. Isso [ameaça com arma de fogo] aconteceu numa ligação - o relacionamento deles era muito por celular. O Davi queria falar com a Tamires a todo momento, buscava, ligava... Parece que ela estava dormindo, de madrugada, quando aconteceu, e ela achou prudente tirar prints e registrar esse momento", detalhou o jornalista, em participação no programa Central Splash.